Депутат Останина возмутилась свадьбой малолетних цыган

По словам депутата нижней палаты парламента Нины Останиной, свадьба малолетних цыган в Астрахани показывает игнорирование законов Российской Федерации и бездействие органов опеки, поэтому следует обратиться в прокуратуру, Федеральное агентство по делам национальностей и к уполномоченным по правам ребенка Астраханской области, чтобы навести порядок в указанной сфере. Об этом сообщает Life.ru.

Она уточнила, что в первую очередь возраст этих детей обязывает родителей позаботиться о возможности получения ими образования, также, если бы кто-то из них был старше 18 лет, можно было бы говорить о педофилии.

По мнению парламентария, указанные дети до сих пор не интегрированы в светское общество нашей страны. Так, пять лет назад Агентство по делам национальностей издало нормативный документ, касающийся особенностей отношения государства к лицам цыганской национальности, согласно которому власти обязаны позаботиться об обеспечении их соцгарантиями, правами, жильем и правом на учебу.

Она подчеркнула, что также общество негодует, что цыгане ведут праздный образ жизни и не следят за детьми, при этом все происходит на государственные средства.

Ранее она призвала наказать родителей за свадьбу восьмилетнего мальчика.