Сенатор Гибатдинов перечислил способы сделать «Щелкунчик» доступнее для жителей РФ

По словам члена верхней палаты парламента Айрата Гибатдинова, с целью решить проблему с билетами на балет «Щелкунчик» в Большом театре необходимо начать его показ с 5 декабря вплоть до старого Нового года. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что ежегодно продажа билетов сопряжена с их нехваткой, высокой стоимостью, очередями и даже скандалами.

По мнению сенатора, «Щелкунчик» является одним из важнейших произведений русской классики. В связи с чем многие мечтают посмотреть представление именно в Большом театре. Однако многие любители балета выбирают просмотр «Щелкунчика» в Мариинском театре в Северной столице.

Он подчеркнул, что стоимость билетов на указанный балет в Большом театре, который и без того давно стал роскошью, является банальной спекуляцией.

Ранее стала известна начальная цена билета на «Щелкунчика» в Большом театре.