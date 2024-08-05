CNN назвал имя украинского шпиона МОК, что доносил на недопущенных к Играм российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) перед стартом летних Олимпийских игр в Париже регулярно получал доносы на спортсменов из России и Белоруссии, чтобы тех не допустили к участию в главных мировых спортивных стартах четырехлетия, передает телеканал CNN.

Как стало известно американским журналистам, строчили кляузы на россиян и белорусских атлетов украинские чиновники и журналисты, которых всецело поддерживали Минспорта и НОК Украины. А главную скрипку там играл репортер Артем Худолеев, изучая чуть ли не под микроскопом биографию каждого на предмет поддержки СВО и курса правительств Белоруссии и России.

«Худолеев по собственной инициативе проверял содержание страниц российских и белорусских спортсменов в соцсетях и составлять список тех, кто высказался в поддержку спецоперации. Также он смотрел записи с различных соревнований. За полгода до старта Олимпиады-2024 собранные материалы были переданы в МОК», — приводится в публикации.

По данным журналистов CNN, одним из пострадавших от подрывной деятельности украинских доброжелателей стал олимпийского чемпиона по тхэквондо из России Владислав Ларин. МОК отказал ему в допуске к ОИ-2024 из-за поста поддержки ВС РФ, который в соцсетях раскопал Худолеев.

Напомним, 15 атлетов из РФ все таки выступают на Играх в Париже. Правда, в нейтральном статусе, без флага и гимна. В воскресенье, 4 августа, в финале парного разряда Шнайдер и Андреева завоевали первые для России и в своей карьере медали Олимпиады-2024, уступив по сумме трех сетов со счетом 6:2, 1:6, 7:10 соперницам из Италии Саре Эррани и Жасмин Паолини.