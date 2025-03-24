Депутат Свищев призвал российских спортсменов ехать на Олимпиаду в любом статусе

По словам первого зампреда комитета нижней палаты парламента по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева, отечественным спортсменам нужно ехать на Олимпийские игры — 2026, которые состоятся в Турине, даже если они станут принимать участие в нейтральном статусе. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он подчеркнул, что выступающие без флага и гимна страны атлеты не являются предателями.

По мнению парламентария, тем не менее вся страна ждет момента, когда российские спортсмены вновь станут выступать под флагом страны на международных соревнованиях. К тому же у руководства страны и Министерства спорта РФ имеется четкая позиция скорейшего возвращения на турниры и участие в международных соревнованиях, и Россия должна ее соблюдать.

Ранее новая глава МОК Ковентри призвала допустить россиян к участию в Олимпиаде.