Новая глава МОК Ковентри выступила за участие россиян в Олимпийских играх

Глава организации акцентировала внимание на необходимости обеспечения доступа к Играм для всех атлетов, независимо от их национальной принадлежности.

«Я думаю, что нам надо сделать все, чтобы защитить и поддержать атлетов из всех зон конфликтов, в том числе и с моего континента. Нам надо обсудить, как именно мы будем это делать», — сказала Ковентри.

Ковентри подчеркнула, что участие в Олимпиаде должно быть доступно каждому спортсмену, особенно на фоне нынешних политических конфликтов и напряженности в мире.

Кирсти Ковентри была избрана главой МОК 20 марта 2024 года на 144-й сессии комитета в Греции. Она стала первой женщиной на таком посту. Ранее организацию возглавлял Тома Бах, который занял эту должность с 2013 года.

Российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.

С 6 по 22 февраля 2026 года должны состояться зимние Олимпийские игры. Соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Летняя Олимпиада запланирована на 2028 год, и этот спортивный турнир пройдет в Лос-Анджелесе.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил президента МОК Кирсти Ковентри с избранием на эту должность.