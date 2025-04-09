Депутат Терюшков призвал представить Овечкина к государственной награде за рекорд в НХЛ

По словам депутата нижней палаты парламента Романа Терюшкова, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заслуживает госнаграды за его рекорд по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что вклад игрока в повышение авторитета нашей страны и отечественного спорта на международном уровне неоспорим.

По мнению парламентария, гражданам РФ задана мировая планка в наиболее престижном чемпионате по хоккею.

Ранее журналист Придыбайло дал оценку критике хоккеиста Овечкина.