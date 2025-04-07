По словам журналиста Константина Придыбайло, отечественный хоккеист НХЛ Александр Овечкин уже миллион раз доказал, что он патриот нашей страны. Об этом сообщает радио Sputnik.

Именно таким образом он отреагировал на критику в социальных сетях спортсмена, недавно забившего свою 895-ю шайбу и установившего новый снайперский рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ.

По мнению Придыбайло, весь мир знает Овечкина как Русскую Машину, а выход хоккеиста под флагом РФ на лед обернулся бы проблемами не только для него, а также его команды.

Ранее сообщалось, что в Москве может появиться стадион, улица или сквер с именем Овечкина.