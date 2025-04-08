По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, вратаря украинской сборной по хоккею Эдуарда Захарченко, пожелавшему российскому прославленному хоккеисту Александру Овечкину получить серьезные травмы, ожидает незавидная судьба. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что национальность «украинец» уже становится диагнозом, то есть это злобный, ограниченный, люто ненавидящий русских и всех остальных неукраинцев, с явными отклонениями в сторону крайней жестокости.

По мнению парламентария, украинские спортсмены не подают руки соперникам, а желают, чтобы отечественным атлетам «оторвало ноги», после чего, как глава украинской федерации футбола Андрей Шевченко, которого не избрали в исполком УЕФА, удивляются: «А нас-то за что».

Он подчеркнул, что за такое поведение агрессивных и маловменяемых украинцев скоро терпеть устанет весь мир.

Ранее сообщалось, что исторический рекорд Овечкина вызвал истерику на Украине.