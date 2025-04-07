Исторический рекорд Овечкина вызвал истерику на Украине

Российский хоккеист Александр Овечкин второй день принимает поздравления от звезд спорта и болельщиков со всего мира после исторического 895-го гола в НХЛ.

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» побил рекорд знаменитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки (894 шайбы). Тот специально приехал на матч «Вашингтон» — «Айлендерс» и лично поздравил россиянина.

Рекорд Овечкина вызвал широкий резонанс в СМИ, в том числе и в украинской прессе. Так, «Обозреватель» назвал хоккеиста «лучшим снайпером в истории».

Некоторые украинцы впали в истерику после рекорда российского бомбардира. Издание NV придумало историю о том, что Гретцки вырос в украиноязычной семье, которая жила в канадском городке Брантфорд, и что его бабушка Мария родом из Подгайцев, что на Тернопольщине.

Не обошлось и без гневных комментариев. Так, вратарь сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко пожелал, чтобы Овечкину «оторвало ноги». Также он поддержал призыв Доминика Гашека игнорировать успех российского хоккеиста.

Ранее сообщалось о том, что сахалинские авиаторы нарисовали дроном в небе клюшку в честь Овечкина.