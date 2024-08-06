Депутат Журова определила эффективный метод защиты отечественного спорта от нападок США

По словам депутата нижней палаты парламента Светланы Журовой, для защиты отечественного спорта от нападок Вашингтона необходимо создать закрытые лиги по фигурному катанию, синхронному плаванию и художественной гимнастике по аналогии с НХЛ. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она отметила, что также можно расширить правила соревнований и добавить новые элементы.

По мнению парламентария, весь мир станет готов покупать права на просмотр подобных соревнований. Для создания аналогичных лиг нужно объединиться с Китаем, Белоруссией и странами Азии, готовыми выступать на соревнованиях.

Ранее депутат Андрей Свинцов заявил, что Вашингтон пытается изолировать российских спортсменов из-за невозможности честной победы.