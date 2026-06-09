«Лед разъезжался, как пазл»: Рудковская объяснила неудачное выступление сына в номере Димы Билана

13-летний Александр Плющенко, сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, выступил на церемонии вручения премии телеканала РУ.ТВ. Юный спортсмен решил повторить знаменитый трюк своего отца, который тот исполнял во время выступления Димы Билана на конкурсе «Евровидение» в 2008 году. Однако номер получился неудачным и вызвал волну насмешек в социальных сетях, пишет The Voice.

Мама юного фигуриста, продюсер Яна Рудковская, поспешила объяснить причины провала. По ее словам, виной всему —некачественное покрытие. По ее словам, пластиковый лед, который был собран как пазл, разъезжался в разные стороны.

«Для Саши поставили самый дешевый пластик для хоккея за 20 тысяч рублей. Компания РУ.ТВ была в шоке, и мы были в шоке. Мы решили отменить этот номер. Но продюсер премии очень переживал и очень хотел. Саша вышел, и пазлы стали расходиться, его задача была просто не упасть», — сказала Яна.

Для сравнения, когда выступал Евгений Плющенко, использовался профессиональный лед из Будапешта толщиной 10 сантиметров.

Рудковская также указала на ошибки организаторов. По ее задумке, Александр должен был выступать первым, чтобы избежать падения блесток после номера певицы Ханны. Однако лед не успели закрепить за отведенные 7 минут. В итоге покрытие скользило, и номер был сорван.

Продюсер заявила, что ее сын больше не будет участвовать в подобных «авантюрах». Она также сообщила, что организаторам предложили изготовить качественный лед и повторить номер.

Напомним, что недавно Александр Плющенко сменил спортивное гражданство. Теперь он будет выступать за сборную Азербайджана. Накануне сам Гном Гномыч высказался об этом.