На стадионе имени Р.Э. Классона в подмосковном Электрогорске состоялся финальный матч за Кубок дважды Героя Советского Союза Валерия Быковского по футболу.

Победителем турнира стала команда «Эколаб», которая в напряженной борьбе одержала верх над коллективом «Родина футбола». Президентом компании-победителя, АО «Эколаб», является Сейфаддин Гашимович Марданлы.

Мероприятие, организованное Федерацией футбола Павлово-Посадского городского округа под руководством Игоря Щепотьева, одновременно стало и торжественной церемонией подведения итогов местного чемпионата среди мужских команд. Турнир прошел при официальной поддержке Совета депутатов муниципального образования.

По информации организаторов, на трибунах царила праздничная атмосфера: болельщики активно поддерживали игроков, что сделало игру особенно зрелищной и динамичной. Как отметили в Федерации футбола, подобные соревнования играют важную роль в продвижении ценностей здорового образа жизни среди молодежи и укреплении спортивных традиций в регионе. Организация на протяжении десяти лет последовательно работает над развитием футбольного движения в округе. Все команды-участницы были отмечены за проявленный спортивный дух и яркую игру.

