Десять миллионов километров преодолели участники «Суперлиги Подмосковья» менее чем за два года

Участники проекта «Суперлига Подмосковья» менее чем за два года пробежали, проплыли и проехали десять миллионов километров, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подсчет преодоленных километров начали с апреля 2022 года — это и ходьба, и бег, и лыжные гонки, и велоспорт, и плавание.

В ведомстве отметили, что останавливаться на достигнутом участники спортивного проекта не намерены. Они поставили новую цель — преодолеть отметку в пятнадцать миллионов километров.

Сейчас активными участниками «Суперлиги Подмосковья» являются около восемнадцати тысяч человек, в ходе тренировок они выполнили уже свыше 840 тысяч заданий.

Узнать более подробную информацию о проекте можно по ссылке.

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