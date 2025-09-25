Десятикратную чемпионку мира по биатлону обвинили в мелком воровстве

10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жюли Симон предстанет перед судом по обвинению в краже и мошенничестве с банковской картой, сообщает Le Dauphine Libere.

По версии следствия, знаменитая биатлонистка подворовывала у своих партнерш по команде. В деле трое потерпевших, в частности Жюстин Бреза-Буше.

Сообщается, что в 2022 году во время лыжероллерного фестиваля Blinkfestivalen Симон совершила покупки с чужой банковской карты на сумме более тысячи евро.

Судебное заседание назначено на 24 октября. Биатлонистка категорически отрицает свою вину.

В 2025 году на чемпионате мира в Швейцарии Жюли Симон пополнила свою коллекцию наград сразу на четыре золотые медали. Француженка стала чемпионкой мира в женской и смешанной эстафетах, сингл-миксте, а также в индивидуальной гонке.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отложила на октябрь решение вопроса о допуске российских спортсменов.