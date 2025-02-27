Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский умер на 89-м году жизни

В Москве на 89-м году жизни скончался десятый чемпион мира по шахматам, гроссмейстер Борис Спасский. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Спасский стал известен в мире шахмат после того, как завоевал титул чемпиона мира в 1969 году, одолев своего соперника Тиграна Петросяна в напряженном матче со счетом 12,5:10,5. Однако в 1972 году он не смог защитить этот титул, уступив Роберту Фишеру в знаковом поединке в Рейкьявике с результатом 8,5:12,5.

В 1966 году Спасский стал первым шахматистом, получившим право сыграть в матче за мировой титул, но в том поединке также уступил Петросяну (11,5:12,5).

На счету Бориса Спасского множество достижений. Он дважды становился чемпионом СССР (в 1961 и 1973 годах) и шесть раз выводил сборную СССР к победе на Всемирных шахматных олимпиадах, а также завоевал серебряную медаль на одном из турниров.

В 1972 году Спасский эмигрировал во Францию, где трижды представлял страну на Всемирных шахматных олимпиадах. Вернувшись в Россию в 2012 году, он активно занимался распространением шахматной культуры, открывая школы и клубы. В 2013 году Спасский получил гражданство РФ.

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