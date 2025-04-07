Дети Овечкина после матча попросили у отца в раздевалке шайбу и жвачку

Дети россиянина Александра Овечкина, выступающего за «Вашингтон Кэпиталз», после того как их отец установил новый рекорд по забитым шайбам, обратились к нему в раздевалке с просьбой дать им поиграть с той самой шайбой и угостить их жвачкой, как сообщает РИА Новости.

В воскресенье в Нью-Йорке состоялся матч между командами «Вашингтон» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.Александр Овечкин, выступающий за «Кэпиталз», забил гол в этом матче, что позволило ему достичь отметки в 895 шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах НХЛ. Это новый снайперский рекорд лиги.

Дети Александра Овечкина навестили своего отца в компании матери, супруги Овечкина Анастасии Шубской. Они не ответили на её вопрос о том, гордятся ли они своим папой, но попросили его дать им жвачку и игровую шайбу. В ответ Овечкин сообщил, что шайбу он привезёт домой, а жвачек у него нет. После этого он отправил детей домой.

Также стало известно, что глава ФБР Патель заглянул в раздевалку команды Овечкина и поздравил россиянина с рекордом. Произошедшее он назвал «потрясающим событием».

Ранее сообщалось, что в Москве может появиться стадион, улица или сквер с именем Овечкина.