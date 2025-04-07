В Москве может появиться стадион, улица или сквер с именем Овечкина

Дмитрий Свищёв, занимающий пост первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту, предложил присвоить имя известного хоккеиста Александра Овечкина какому-либо объекту городской инфраструктуры. Об этом он сообщил в интервью корреспонденту РЕН ТВ.

В воскресенье, 6 апреля, в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, тем самым побив рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 поражения ворот соперников.

Как считает Свищев, Овечкин заслуживает того, чтобы его имя было увековечено в российской столице в соответствии с заслугами в развитии спорта.

«Любой матч с участием Овечкина — это украшение турнира. Надеюсь на то, что инициатива будет поддержана», — отметил Свищев.

Парламентарий отметил, что 895 голов, которые уже есть на счету Овечкина, станут эталоном для молодых хоккеистов, и выразил сомнение в том, что кто-то сможет превзойти это достижение.

«Для нас очень важно, чтобы Александр связал свое будущее именно с Россией, а лучше — с Москвой», — подчеркнул Свищев.

Ранее сообщалось, что Джордан, Де Вито, Снуп Догг, Федеррер и другие звезды поздравили Овечкина с рекордом в НХЛ.