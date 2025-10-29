Дети звезд против талантов: Сергей Жуков признался в проблеме кумовства в шоу-бизнесе

Феномен кумовства стал неотъемлемой частью российского шоу-бизнеса, где известные артисты активно продвигают на сцену своих детей. Как признался в интервью Общественной Службе Новостей певец Сергей Жуков, многие знаменитости используют личные связи и влияние для обеспечения потомкам ролей и выступлений в престижных проектах, даже при отсутствии у них выраженных творческих способностей.

По его словам, проблема заключается в подмене профессиональных критериев родственными связями. Сам Жуков отмечает, что, хотя и занимается продвижением собственных детей, делает это исключительно при наличии у них реального актерского таланта. Однако практика показывает, что многие коллеги артиста игнорируют этот принцип, создавая систему, где доступ к сцене определяется не способностями, а происхождением или финансовыми возможностями — известны случаи, когда звезды платят за участие в значимых концертах.

Артист добавил, что такая ситуация приводит к девальвации самого понятия профессионального отбора. На сцену попадают недостаточно подготовленные исполнители, что снижает общий уровень культурного продукта и ограничивает возможности для действительно талантливых артистов без влиятельных покровителей.

По его мнению, в итоге индустрия развлечений рискует превратиться в закрытый клуб для избранных, где творческая состоятельность уступает место семейным связям и финансовым возможностям. Это не только искажает естественный отбор, но и постепенно подрывает художественную ценность самого шоу-бизнеса как культурного явления.

