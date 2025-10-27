Музыкальный критик Сергей Соседов в резкой форме высказался о профессиональных качествах популярных российских исполнительниц. В интервью Общественной Службе Новостей эксперт заявил , что многим певицам современной эстрады стоило бы рассмотреть возможность смены профессии в связи с отсутствием вокальных данных.

Соседов подверг жесткой критике Люсю Чеботину, назвав ее присутствие на сцене «загадкой века». По его словам, артистка не только работает под фонограмму, но и демонстрирует неспособность попадать в ноты даже при имитации пения. Не менее категоричен критик был в оценке творчества Клавы Коки, отметив чрезмерное использование электронной обработки голоса и сомнительный имидж с «воровскими кликухами».

По его словам, подобные оценки отражают серьезную проблему современной эстрады, где, по мнению эксперта, сценический образ и медийность часто подменяют собой художественную ценность и вокальное мастерство. Это приводит к девальвации самого понятия профессионального исполнения и размыванию критериев оценки музыкального творчества.

Итогом подобных тенденций может стать фундаментальная трансформация музыкальной индустрии. Как предположил Соседов, закономерным развитием событий может стать постепенное вытеснение таких исполнителей искусственным интеллектом, способным генерировать безупречные вокальные партии без необходимости в живом, но несовершенном исполнении.

Ранее сообщалось, что Чеботиной придется выплатить компенсацию за плагиат чужих песен.