Детский футбольный тренер пострадал от рук родителей во время матча в Нижнем Новгороде

Спортивный тренер по футболу пострадал прямо во время матча. Его избили родители команды соперников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Инцидент спровоцировала мать одного из юных игроков. Она непрерывно материлась во время матча, а также оскорбляла других людей. В какой-то момент она подбежала к тренеру чужой команды и ударила его. Тот оттолкнул агрессоршу, отчего она упала. Это немедленно дало сигнал для мужа неадекватной родительницы, а также другим мужчинам. Они напали на наставника футболистов и избили его.

«Мы в очередной раз наблюдаем, как родители становятся причиной скандалов на детских матчах. Похоже, не на тех турнирах ввели Fan ID для безопасности», — указал микроблог.

Ранее сообщалось об инциденте во время футбольного матча в Германии. Там пытались провести акцию в память жертв теракта в Магдебурге, и объявили минуту молчания. В полной тишине представитель праворадикального движения выкрикнул националистический лозунг. Его тут же вычислили и задержали.