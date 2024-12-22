Футбольный фанат выкрикнул праворадикальный лозунг на минуте молчания по Магдебургу

Один из футбольный болельщиков выкрикнул праворадикальный лозунг во время минуты молчания в память о жертвах теракта в Магдебурге перед матчем третьей немецкой футбольной лиги, сообщил телеграм-канал Mash.

Инцидент произошел перед началом встречи команд «Рот-Вайс Эссен» и «Штутгарт 2». Футболисты двух команд, а также болельщики, почтили память жертв чудовищной трагедии. В этот момент фанат выкрикнул: «Германия — для немцев».

Слова неизвестного сразу же заглушила многотысячная толпа, которая в ответ выкрикнула: «Нет нацистам!».

Отмечается, что личность провокатора была установлена. В отношении него возбудили уголовное дело. Футбольный матч продолжился.

Вечером, 20 декабря, неизвестный на полной скорости влетел в толпу посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. В результате теракта, по предварительным данным, погибли 11 человек.

Вскоре полиция задержала подозреваемого в совершении теракта. Им оказался выходец из Саудовской Аравии, который, по данным СМИ, придерживался антиисламских взглядов.

Как ранее сообщило издание Bild, подозреваемый в теракте в немецком Магдебурге находился в состоянии наркотического опьянения.