Детский клуб «Кудрявый ежик» из Коломны победил в одной из номинаций нацпремии «Жить вместе»

Инклюзивный детский клуб «Кудрявый ежик» из городского округа Коломна занял первое место в номинации «Милосердие» национальной премии «Жить вместе», передает пресс-служба регионального Министерства культуры и туризма.

Данный детский клуб был создан общественной организацией родителей детей-инвалидов «Глазами матери». Его деятельность базируется на помощи детям в развитии, используя методы коррекционного воздействия. Отмечается, что в качестве награды за первое место коломенскому клубу присвоили сто тысяч рублей.

Ранее в ходе своей приветственной речи на традиционном педагогическом форуме губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что именно отношения ученик-наставник помогают ребятам добиваться отличных результатов.