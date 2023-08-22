Андрей Воробьев: именно отношения ученик-наставник помогают ребятам добиваться отличных результатов

В подмосковном Красногорске открылась традиционная августовская педагогическая конференция. В ходе своего приветственного слова губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность наставничества в образовательной сфере.

Он отметил, что именно учитель, выступая в роли наставника, помогает раскрыть в учениках талант и потенциал.

«Я очень часто в наших школах вижу такие отношения ученика и учителя. Именно <…> в диалоге мы видим, что ребята добиваются хороших результатов», — подчеркнул Воробьев на форуме педагогов Подмосковья.

Ранее в ходе традиционного совещания с правительством региона и главами муниципалитетов губернатор Андрей Воробьев сообщил, что тридцать новых школ откроют в Подмосковье в этом году.