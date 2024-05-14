Детский музыкальный спектакль «Кот в сапогах» представят в Сергиевом Посаде
Фото: [Пресс-служба Минкульттуризма МО]
В этот четверг во Дворце культуры им. Ю. А. Гагарина в Сергиево-Посадском округе состоится музыкальный спектакль «Кот в сапогах». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Кот в сапогах» является одной из наиболее известных сказок французского писателя Шарля Перро, которую он написал в XVII веке. Эта сказка учит необходимости верить в собственные силы, а также настойчивости в достижении поставленных целей», — говорится в сообщении.
Ознакомиться с подробностями о мероприятии можно на сайте. Отметим, что спектакль проведут при информационной поддержке областного Минкульттуризма.
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