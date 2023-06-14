Детский психолог из Пушкино презентовала книги на фестивале «Красная площадь»

Книжный фестиваль «Красная площадь» вызвал большой интерес у любителей литературы и издателей. Для участия в нем презентации подготовили более 400 производителей печатной продукции России и Белоруссии.

По информации подмосковного Министерства соцразвития, издательство «Формат-М» представило детские книги педагога-психолога Светланы Ляне. Этот неравнодушный, творческий человек работает в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Пушкинский» для детей-инвалидов, активно продвигает в лечении пластилинографию.

Литературный марафон «Красная площадь» является традиционным. Популярность ему принесли громадный выбор книг, лекции, спектакли и кинопоказы. В этом году гостями фестиваля стали 200 тысяч любителей литературы.

Ранее мы сообщили, что метательницы ножа из подмосковного Пушкино выиграли награды первенства ЦФО.