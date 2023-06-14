Метательницы ножа из подмосковного Пушкино выиграли награды первенства ЦФО

Золотую и серебряную медали завоевали на первенстве Центрального Федерального округа по метанию ножа воспитанницы секции из городского округа Пушкинский. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.

В Калуге, где проходили соревнования, на высшую ступеньку пьедестала почета поднялась Александра Колесникова. Ее подруга по команде Варвара Солдаткина стала серебряным призером. Обе спортсменки выступали в возрастной категории девушек 14-15 лет и выполнили норматив мастера спорта. Впереди у Александры и Варвары выступление на первенстве России.

Пушкино является центром развития метания ножа. Основателем вида спорта стал Андрей Трохов, по инициативе которого в 2019 году вид спорта получил официальное признание Министерства спорта РФ. В Подмосковье, помимо Пушкино, метание ножа активно развивается Рузе, Подольске, Орехово-Зуеве, Люберцах, Балашихе и других городах.

Ранее мы сообщали, что дети из подмосковного хосписа побывали в столичном зоопарке.