Детско-юношеские соревнования по легкой атлетике состоялись в Жуковском

Накануне в многофункциональном спортивном комплексе «Метеор» в подмосковном Жуковском состоялись детско-юношеские соревнования по легкой атлетике «Бал Олимпийцев». В этом году они прошли в юбилейный сороковой раз.

Отмечается, что в соревнованиях приняли участие более ста легкоатлетов со всего Подмосковья: из Жуковского, Раменского, Гжели, Подольска, Коломны, Люберец, Лыткарино, Красногорска. Среди почетных гостей — известные спортсмены, тренеры, участники Олимпийских Игр.

«Наш город воспитал множество прославленных спортсменов, с некоторыми из которых юные легкоатлеты смогли сегодня встретиться лично. Желаю, чтобы и дальше ребята, которые принимали участие в юбилейном „Бале Олимпийцев“, были также преданы спорту, как сейчас, улучшали свои показатели и всегда двигались только вперед. Удачи им и новых побед!», — отметил глава муниципалитета Борис Аубакиров.

Юные жуковские спортсмены выступили весьма достойно, завоевав около двадцати медалей. А в некоторых дисциплинах и возрастных категориях — например, в беге на 150 метров и метании молота, заняли весь пьедестал почета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил многодетных и приемных родителей, дети которых отличились в спорте и творчестве.