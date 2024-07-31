Девятый фестиваль «Традиция» состоится в Московской области

В конце августа в усадьбе Захарово музея-заповедника А. С. Пушкина Одинцовского округа пройдет десятый ежегодный литературно-музыкальный фестиваль «Традиция». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

«Создателями и идейными вдохновителями являются режиссер Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин, которые на протяжении многих лет предлагают уникальную программу и собирают на площадках Усадьбы талантливых людей, погруженных в искусство. «Традиция» — это семейный фестиваль, концепция которого не противопоставляет традиционное и современное искусство, а предлагает дополнять одно другим», — говорится в сообщении.

Для посетителей подготовят музыкальные и поэтические представления, литературные встречи, исторические и философские лекции, концерты, спектакли, ярмарку и многое другое. Перед гостями выступят Эдуард Бояков, Захар Прилепин, иерей Павел Островский, группы «Намгар», «Лампасы» и не только. Отметим, что мероприятие пройдет при поддержке Минкульта России, областного Минкульттуризма и администрации Одинцовского округа.

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