Девочка и штанга: юная пауэрлифтерша из Лобни обновила мировой рекорд, державшийся 12 лет

В мире спорта, где женский пауэрлифтинг обычно ассоциируется с мощными взрослыми атлетами, 15-летняя школьница из Лобни переписала историю. Как пишет REGIONS , Кира Годлевская установила новый мировой рекорд по приседаниям со штангой среди девушек в возрастной категории 13–15 лет, подняв вес в 125 килограммов. Предыдущее достижение, которое никто не мог превзойти долгих 12 лет, осталось в прошлом. И это далеко не предел: уже к маю спортсменка планирует подойти к весу в 140 кг.

Обычные подростки в 15 лет прожигают время в соцсетях или гоняют мяч во дворе, а Кира Годлевская проводит свободное время в спортзале, работая со штангой. И результат такой дисциплины говорит сам за себя — 125 килограммов в приседе. Это не просто цифра, а новый мировой стандарт для девушек ее возраста.

Путь к рекордам начался банально. Два года назад Кира просто пришла в зал к тренеру Александру Корнееву. Сначала были кардиотренировки и круговые упражнения, которые мало чем отличаются от фитнеса обычных посетителей спортклуба. Но спортивный интерес и упорство взяли верх.

«Просто девочка пришла ко мне тренироваться. Сначала делала кардио, круговые тренировки. А потом решила попробовать силы в пауэрлифтинге. Занимается два года, и вот такие результаты», — вспоминает наставник юной рекордсменки Александр Корнеев.

За последний год Кира прибавила в приседаниях почти 30 килограммов, что для профессионального спорта считается серьезным скачком. На турнире, где фиксировалось новое достижение, спортсменка буквально играла с весами: три успешные попытки — 110, 120 и 125 килограммов. Трижды за один день она обновляла собственный рекорд.

Правда, без ложки дегтя не обошлось. Четвертая попытка взять 130 кг могла бы сделать историю еще громче. Но плотный график соревнований и короткие паузы между выходами на помост сыграли злую шутку.

«К сожалению, на соревнованиях спортсменам выделили мало времени на отдых, им приходилось выходить на помост друг за другом. Думаю, это повлияло на результат — Кира могла бы присесть больше. Но у нее однозначно впереди новые победы», — объяснил тренер.

Сейчас в копилке юной пауэрлифтерши уже более 20 рекордов. И если обычный человек боится набрать лишний килограмм, то Кира мечтает о новых весовых достижениях. Уже к маю спортсменка планирует подойти к отметке в 140 килограммов. В планах — переход в следующую возрастную категорию, где конкуренция выше, а веса серьезнее.

Александр Корнеев уверен: потенциал у воспитанницы колоссальный. И если такими темпами дело пойдет и дальше, о подмосковной школьнице заговорит уже не только мир юношеского спорта, но и взрослые тяжелоатлетические круги.

