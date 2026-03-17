Почти 600 спортсменов стали участниками межрегионального турнира по самбо в Мытищах

В Мытищах прошел IV межрегиональный турнир самбо памяти заслуженного тренера России Михаила Тихомиров, в нем приняли участие более 550 спортсменов из 16 регионов страны, а также юношеская сборная по самбо из Узбекистана. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковная команда стала лидером в медальном зачете — она завоевала 22 золотые, 27 серебряных и 45 бронзовых медалей. На втором месте оказалась сборная Узбекистана, на третьем — Москвы.

Турнир провели 14 марта в Центре Единоборств СК «Строитель» Мытищ в рамках федеральной программы «Спорт России». В ведомстве уточнили, что Тихомиров в разные годы был первым вице-президентом Международной федерации любителей самбо, а также президентом Всероссийской Федерации Самбо, президентом FIAS.

