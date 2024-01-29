Девушки из Подмосковья заняли призовое место на первенстве России по синхронному плаванию

Спортсмены из Подмосковья в произвольной программе групповых соревнований первенства России по синхронному плаванию заняли второе место. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Обладателями серебряной награды стали: Марина Белова, Виктория Сидоренко, Маргарита Портнягина, Лаура Абдуллаева, Елизавета Рожкова, Мария Козлова, Валерия Плеханова, Екатерина Романова и Снежана Дамберг. Первое место в данной дисциплине заняли представительницы Санкт-Петербурга.

​В акробатической программе групповых соревнований команда подмосковных синхронисток также расположилась на второй ступени пьедестала, уступив лишь сборной Москвы. Кроме того, Лаура Абдуллаева замкнула тройку призеров в дисциплине «соло, техническая программа». Подмосковной спортсменке не хватило четырех баллов до второго места.

​В произвольной программе выступления смешанных пар вторыми стали подмосковные синхронисты Кирилл Крыков и Вероника Сметанина. Они также завоевали бронзовую медаль первенства страны в технической программе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, открывая Год семьи, вручил многодетным семьям, среди которых были участники СВО, федеральные и областные награды.