Ди Каприо с молодой избранницей покинул США из-за сильных пожаров

50-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо и его 26-летняя избранница Виттория Черетти покинули территорию США и отправились в Мексику на частном самолете, сообщило издание Daily Mail.

Отмечается, что пара приняла такое решение из-за пожаров в Калифорнии. Актер и модель хотят переждать стихию в более спокойном месте. К ним также присоединились отец Леонардо Джордж Ди Каприо и его супруга Пегги Энн Фаррар.

Поступок Ди Каприо вызвал противоречивую реакцию в обществе. Несмотря на то что актер активно борется за защиту окружающей среды, его решение использовать частный самолет, вредящий экологии, вызвало недоумение и критику.

Множественные сообщения в социальных сетях содержат такие комментарии, как «Им плевать», «Активист, пока дело не касается его» и «Он мог бы остаться и помочь согражданам».

Отношения между Ди Каприо и Черетти начали развиваться в конце мая 2023 года, когда их впервые заметили на премьере фильма «Убийцы цветочной луны» в Каннах. Пара не скрывает своих чувств и была замечена на романтических свиданиях в Санта-Барбаре.

Ранее издание TMZ сообщило, что пожары в Калифорнии уничтожили особняки Леонардо Ди Каприо, Энтони Хопкинса и Тома Хэнкса.