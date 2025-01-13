Ди Каприо с молодой избранницей покинул США из-за сильных пожаров
Леонардо Ди Каприо с избранницей Витторией Черетти улетел из США из-за пожаров
Фото: [freepik.com]
50-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо и его 26-летняя избранница Виттория Черетти покинули территорию США и отправились в Мексику на частном самолете, сообщило издание Daily Mail.
Отмечается, что пара приняла такое решение из-за пожаров в Калифорнии. Актер и модель хотят переждать стихию в более спокойном месте. К ним также присоединились отец Леонардо Джордж Ди Каприо и его супруга Пегги Энн Фаррар.
Поступок Ди Каприо вызвал противоречивую реакцию в обществе. Несмотря на то что актер активно борется за защиту окружающей среды, его решение использовать частный самолет, вредящий экологии, вызвало недоумение и критику.
Множественные сообщения в социальных сетях содержат такие комментарии, как «Им плевать», «Активист, пока дело не касается его» и «Он мог бы остаться и помочь согражданам».
Отношения между Ди Каприо и Черетти начали развиваться в конце мая 2023 года, когда их впервые заметили на премьере фильма «Убийцы цветочной луны» в Каннах. Пара не скрывает своих чувств и была замечена на романтических свиданиях в Санта-Барбаре.
Ранее издание TMZ сообщило, что пожары в Калифорнии уничтожили особняки Леонардо Ди Каприо, Энтони Хопкинса и Тома Хэнкса.