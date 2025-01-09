Ди Каприо, Хопкинс и Хэнкс лишились домов из-за пожаров в Калифорнии

Леонардо Ди Каприо, Энтони Хопкинс, Том Хэнкс, Марк Хэмилл, Спенсер Пратт и Хайди Монтэг лишились своих домов в Калифорнии из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщило издание TMZ.

Среди других пострадавших — актеры Джон Гудмен («Большой Лебовски»), Билли Кристал («Когда Гарри встретил Салли»), а также комик Юджин Леви, Адам Броди и Анна Фэрис, чьи особняки были полностью разрушены.

Десятки знаменитостей были вынуждены покинуть свои жилища. В списке владельцев возможных уничтоженных домов — Рианна и семья Кардашьян. Также упоминается актер Джеймс Вудс, ранее поддержавший бомбардировки Газы, в результате которых тысячи палестинцев остались без крова.

Новый пожар в Лос-Анджелесе угрожает уничтожить голливудскую «Аллею славы» и концертный зал «Голливуд-боул». Местные жители считают, что причиной стали поджоги с использованием дронов, а не сильные ветра, о которых говорят в СМИ.

Из-за пожаров были перенесены съемки второго сезона «Фоллаута», анонс номинантов на «Оскар», матч НХЛ и, возможно, игра НБА между «Лейкерс» и «Шарлотт». Репортеры запечатлели, как Бен Аффлек наблюдал за тем, как его дом охвачен пламенем.

Ранее сообщалось, что дом Пэрис Хилтон дотла сгорел из-за сильнейшего пожара в Лос-Анджелесе.