Диана Шнайдер разгромила переметнувшуюся в Австрию бывшую соотечественницу

Российская теннисистка Диана Шнайдер уверенно обыграла во втором круге турнира WTA 500 в австралийском Брисбене Анастасию Потапову, которая с нового сезона представляет Австрию.

Для победы над бывшей соотечественницей Шнайдер потребовалось всего 1 час 14 минут. Матч закончился со счетом 6:1, 6:3. Шнайдер занимает 21-е место в мировой классификации, Потапова — 55-е.

В третьем круге Шнайдер ожидает встреча с седьмой ракеткой мира американкой Мэдисон Киз.

Также в третий круг прошла россиянка Екатерина Александрова, разобравшаяся с с представительницей США Софьей Кенин — 7:6, 6:3. Следующей ее соперницей станет победительница матча между Каролиной Муховой из Чехии и Айлой Томлянович из Австралии.

На турнире в Брисбене также продолжают борьбу россиянки Людмила Самсонова, Мирра Андреева и Анастасия Калинская. Им еще предстоит провести матчи второго круга.

Ранее Анастасия Потапова объяснила, почему она приняла решение получить австрийское гражданство. При этом теннисистка заявила, что всю жизнь была и будет оставаться русской.