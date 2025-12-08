«Я русская, кто бы что ни говорил»: теннисистка Потапова высказалась после принятия австрийского гражданства

Теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в своем телеграм-канале пост, где поблагодарила болельщиков за поддержку после принятия ей австрийского гражданства.

Она призналась, что решение сменить гражданство, возможно, было самым сложным в ее жизни и было продиктовано желанием дальше развивать свою профессиональную карьеру.

«Я русская — это есть и останется внутри меня на всю жизнь, кто бы что ни говорил и ни писал. И всегда буду благодарна за возможности, карьеру и воспитание, которые я получила в России», — написала теннисистка.

24-летняя Анастасия Потапова завершила сезон на 51-м месте в рейтинге WTA. Высшей позицией в карьере теннисистки было 21-е место. Потапова выиграла в WTA-туре три турнира в одиночном разряде и заработала более $5,3 млн.

Сразу после получения австрийского гражданства теннисистка заявила, что с 2026 года будет представлять свою «новую родину», Австрию.