Дима Билан сделал откровенное признание о личной жизни

Дима Билан, который долгие годы держал свою личную жизнь в секрете, наконец, приоткрыл завесу тайны, пишет The Voice. В популярном шоу «Натальная карта» певец признался, что у него есть возлюбленная. Правда, имя избранницы он называть не стал.

Астролог и телеведущая Олеся Иванченко, комментируя это признание, удивилась. По ее мнению, для артиста очень важно быть желанным, особенно когда он на сцене. Билан согласился и признал, что действительно хорошо маскирует свои отношения.

«Ощущение свободного мужчины обманчиво», — сказал он.

Певец также поделился своим опытом: по его словам, у него никогда не было трудностей с началом романов, а секс на первом свидании помогает быстрее войти в отношения.

Билан заявил, что больше не считает себя холостяком. Он готовится к браку.

Напомним, что в молодости Билан встречался с моделью Еленой Кулецкой. Он даже обещал жениться на ней в случае своей победы на «Евровидении». Однако, когда победа случилась, свадьба так и не состоялась. С тех пор певец ни разу не был официально женат.

