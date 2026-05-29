«Устала от слухов»: Дубцова иронично высказалась о слухах о разрыве с Петренко

Певица Ирина Дубцова, которая последние дни была главной героиней светских хроник, наконец нарушила молчание. Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что певица рассталась со своим женихом, бизнесменом Иваном Петренко. Источник утверждал, что Дубцова устала от характера возлюбленного, и он съехал от нее.

В своем телеграм-канале Дубцова, находясь за границей, написала ироничное сообщение, передает Super.

«Дорогие журналисты! Тормозните с публикациями и формулировками про расставание до моей прямой речи, пожалуйста. Я в Китае. Дайте мебель в огромный дом выбрать спокойно», — написала артистка.

Поклонники восприняли это сообщение неоднозначно. Одни увидели в ней подтверждение, что отношения действительно дали трещину. Другие — что певица просто устала от домыслов и намерена все объяснить позже.

Примечательно, что Дубцова не стала удалять совместные фотографии с Петренко из своих социальных сетей. Сам Иван также прокомментировал слухи о разрыве с певицей.