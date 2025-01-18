Дима Билан впервые за много лет сбрил бороду и показал себя на фото

Популярный российский исполнитель Дима Билан крайне ответственно подошел к просьбе режиссера (видимо, на горизонте съемки в кино) и сбрил бороду. На это указал портал Super в своем Телеграм-канале, комментируя пост певца в соцсетях.

Сам певец выложил у себя в аккаунте несколько снимков после бритья в ванной. На фото свежевыбритый Билан предстал в майке цвета хаки. По словам артиста, это нужно было сделать по требованию режиссера (имя не указывается), чтобы лицо было равномерно загоревшим.

«Бороду сбрил, а лицо и так равномерно загорела. Ну вот, теперь снова с Амирчиком перепутают», — пошутил певец.

Фото: [ соцсети ]

Стоит отметить, что последний раз Билан так кардинально расправлялся с растительностью на лице еще в далеком 2018 году. С тех пор продолжал носить так называемую испанскую бородку.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян решил кардинально сменить имидж, для чего принял решение расстаться с окладистой бородой.