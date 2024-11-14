Пашинян побрился и предстал перед подписчиками без бороды

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил кардинально сменить имидж, для чего принял решение расстаться с окладистой бородой. О своем решении политик поведал подписчикам в своем Телеграм-канале.

Отметим, что мало кто сейчас помнит Пашиняна без бороды. Армянский премьер еще на заре своей большой политической карьеры ходил с небольшой небритостью. После чего она переросла в небольшую бороду.

Теперь же, судя по всему, растительности на лице политика пришел конец. Временно или навсегда — покажет время. А пока Пашинян снял видео с радикальным преображением. Там же он и рассказал, что впервые за шесть лет сбрил бороду. На кадрах глава правительства Армении сначала предстает в старом образе. Затем снимает полотенце, показывает гладко выбритое лицо и хитро подмигивает одним глазом.

Большинство подписчиков Пашиняна отметили, что в новом образе премьер сильно помолодел. Нашлись и такие, что съязвили, что «премьер нашел себе любовницу и молодится теперь».

Ранее Пашинян заявил, что армянский коньяк теперь будет именоваться армянским бренди. Так как название «коньяк» является защищенным географическим наименованием, присвоенным выведенному во Франции крепкому алкогольному напитку.