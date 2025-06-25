Диме Билану внезапно стало плохо: концерт певца в Сочи отменен

Дима Билан сообщил о том, что его выступление в концертном зале «Фестивальный» в Сочи, запланированное на 25 июня, не состоится. Причиной отмены стали проблемы с голосовыми связками исполнителя, как он сам объяснил в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в запрещенной в РФ соцсети.

По его словам, у него проблемы с голосовыми связками, и если он не даст им отдохнуть сейчас, то может выбыть из рабочего графика на несколько недель. Поэтому он вынужден отказаться от выступления в Сочи.

«С огромным сожалением хочу сказать вам, что завтрашний сольный концерт в „Фестивальном“ отменяется поскольку весь месяц я очень много работал, очень много работали связки голосовые, которые дали тоже о себе знать и организм просит паузу», — уточнил певец.

Как он объяснил, у него проблемы со связками, и если не отдохнуть сейчас, то в будущем можно будет потерять несколько недель рабочего времени. Поэтому он вынужден отказаться от выступления в Сочи.

В то же время Билан подчеркнул, что осознаёт ожидания публики, которая приобрела все билеты на концерт. Артист заверил, что все средства за купленные билеты будут полностью возвращены зрителям, а встреча с ними обязательно состоится в ближайшем будущем.

«Я знаю, что вы едете с разных городов, чтобы встретиться на моем концерте. Я даже знаю, что некоторые хотели сделать предложение на моем концерте, но действительно организм просит паузы», — подчеркнул исполнитель.

Однако, по данным некоторых средств массовой информации, билеты на концерт Билана все еще можно купить. Возможно потому, что пока официального подтверждения отмены мероприятия пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Диму Билана назначили послом конкурса «Интервидение-2025».