Известный артист стал послом «Интервидения-2025»
Диму Билана назначили послом конкурса «Интервидение-2025»
Фото: [соцсети]
Певец Дима Билан станет послом международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». Организаторы подтвердили эту информацию в официальном телеграм-канале проекта.
Билан – не только один из самых успешных российских исполнителей, но и опытный участник международных конкурсов. В 2008 году он выиграл «Евровидение», а его хиты известны далеко за пределами страны. В новой роли он будет продвигать «Интервидение» и поддерживать участников.
«Певец, который не раз представлял Россию на международных конкурсах. Заслуженный артист РФ, талантливый музыкант с огромной базой фанатов», — сказано в сообщении.
Конкурс «Интервидение» возродился и позиционируется как альтернатива «Евровидению». 12 июня президент России отмечал, что вокальное мероприятие станет центром притяжения талантов со всего мира. Примечательно, что от участия в нем не отказались даже США.