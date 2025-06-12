Известный артист стал послом «Интервидения-2025»

Билан – не только один из самых успешных российских исполнителей, но и опытный участник международных конкурсов. В 2008 году он выиграл «Евровидение», а его хиты известны далеко за пределами страны. В новой роли он будет продвигать «Интервидение» и поддерживать участников.

«Певец, который не раз представлял Россию на международных конкурсах. Заслуженный артист РФ, талантливый музыкант с огромной базой фанатов», — сказано в сообщении.

Конкурс «Интервидение» возродился и позиционируется как альтернатива «Евровидению». 12 июня президент России отмечал, что вокальное мероприятие станет центром притяжения талантов со всего мира. Примечательно, что от участия в нем не отказались даже США.