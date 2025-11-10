«Динамо» хочет зимой подписать двух защитников «Ростова»

Московское «Динамо» планирует в зимнее трансферное окно подписать двух защитников «Ростова» — Илью Ваханию и Виктора Мелехина, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Игроки хорошо знакомы главному тренеру бело-голубых Валерию Карпину по совместной работе в «Ростове» и сборной России. «Динамо» же испытывает серьезные проблемы в обороне.

Портал Transfermarkt оценивает каждого из игроков в €3 млн. 21-летний Мелехин в нынешнем сезоне провел 19 матчей за «Ростов» в чемпионате и Кубке России, забил один гол. У 24-летнего Вахании — 18 матчей, гол и ассист.

Накануне сезона в «Динамо» уже перешел один игрок обороны «Ростова» — Максим Осипенко.

«Динамо» завершило первый круг РПЛ только на десятом месте, набрав 17 очков. Валерию Карпину даже пришлось заверять болельщиков, что команда не вылетит из высшего дивизиона.