Карпин пообещал, что «Динамо» не вылетит из РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о перспективах своей команды после домашнего поражения от «Акрона» (1:2) в 15-м туре РПЛ.

«Динамо» завершило первый круг в нижней половине турнирной таблицы: на данный момент 17 очков и десятое место. В сезоне 2015/16, когда «Динамо» заняло предпоследнее место и покинуло РПЛ, у бело-голубых после первого круга было 18 баллов.

«100% это «Динамо» не вылетит. Сто процентов! С этими футболистами 200% не вылетит», — пообещал Карпин.

Накануне матча с «Акроном» главный тренер «Динамо» опубликовал видео, где он выполняет тренировочные упражнения вместе с футболистами. Карпин пошутил, что готовится выйти в стартовом составе в игре с тольяттинцами.