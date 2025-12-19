«Динамо» и «Трактор» готовят громкий обмен
Фото: [ХК «Трактор»]
Московское «Динамо» и челябинский «Трактор» готовят громкий обмен, сообщил хоккейный обозреватель «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
По его данным, в Москву отправится нападающий Семен Дер-Агучинцев, а в обратном направлении последует Максим Джиошвили.
Как отмечает журналист, обмен выглядит равноценным: «Динамо» получит более мастеровитого игрока, а «Трактор» добавит в габаритах (у Джиошвили рост 193 см, вес 103 кг).
Семен Дер-Агучинцев набрал 23 (2+21) очка в 33 матчах, он занимает четвертое место по результативности среди форвардов «Трактора». В активе Максима Джиошвили 9 (3+6) баллов в 36 играх.
