«Динамо» и «Трактор» готовят громкий обмен

По его данным, в Москву отправится нападающий Семен Дер-Агучинцев, а в обратном направлении последует Максим Джиошвили.

Как отмечает журналист, обмен выглядит равноценным: «Динамо» получит более мастеровитого игрока, а «Трактор» добавит в габаритах (у Джиошвили рост 193 см, вес 103 кг).

Семен Дер-Агучинцев набрал 23 (2+21) очка в 33 матчах, он занимает четвертое место по результативности среди форвардов «Трактора». В активе Максима Джиошвили 9 (3+6) баллов в 36 играх.

