Президент КХЛ назвал два негативных момента в лиге в уходящем году

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов в интервью «Известиям» выделил два негативных момента для лиги в 2025 году.

Первым неприятным моментом он назвал череду расторжений долгосрочных контрактов между клубами и игроками. Он отметил, что все они проводились в соответствии с регламентом КХЛ, но летом 2025 года было особенно много резонансных эпизодов, в частности, расторжение пятилетнего контракта «Авангарда» с Владимиром Ткачевым через год после подписания.

«Сейчас лига прорабатывает изменения в регламенте, чтобы урегулировать ситуацию с расторжениями контрактов. Опрашиваем клубы на этот счет, разослали им соответствующие предложения, ждем их ответа. Надеюсь, придем в конечном итоге к разумному решению», — сказал Морозов.

Вторым негативом для президента КХЛ стало исчезновение из лиги подмосковного «Витязя». Особенно Морозова разочаровала, что команда снялась с турнира по финансовым причинам в момент, когда уже был сверстан календарь и утвержден состав участников лиги.

Ранее ХК «Ростов» заявил о снятии с чемпионата ВХЛ.