Президент КХЛ назвал два негативных момента в лиге в уходящем году
Алексей Морозов выделил два негативных момента для КХЛ в 2025 году
Фото: [КХЛ]
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов в интервью «Известиям» выделил два негативных момента для лиги в 2025 году.
Первым неприятным моментом он назвал череду расторжений долгосрочных контрактов между клубами и игроками. Он отметил, что все они проводились в соответствии с регламентом КХЛ, но летом 2025 года было особенно много резонансных эпизодов, в частности, расторжение пятилетнего контракта «Авангарда» с Владимиром Ткачевым через год после подписания.
«Сейчас лига прорабатывает изменения в регламенте, чтобы урегулировать ситуацию с расторжениями контрактов. Опрашиваем клубы на этот счет, разослали им соответствующие предложения, ждем их ответа. Надеюсь, придем в конечном итоге к разумному решению», — сказал Морозов.
Вторым негативом для президента КХЛ стало исчезновение из лиги подмосковного «Витязя». Особенно Морозова разочаровала, что команда снялась с турнира по финансовым причинам в момент, когда уже был сверстан календарь и утвержден состав участников лиги.
Ранее ХК «Ростов» заявил о снятии с чемпионата ВХЛ.