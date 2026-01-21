В «Динамо» купили бразильского защитника

Бразилец заключил соглашение с российским клубом до лета 2030 года с возможностью продления еще на один сезон. В «Динамо» он будет выступать под номером 57. По данным Transfermarkt, сделка обошлась бело-голубым в €6 млн.

Рикардо провел за «Ботафого» календарный год. В общей сложности он принял участие в 29 матчах за клуб, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

«Динамо» занимает лишь десятое место после первой части сезона, набрав 21 очко в 18 матчах. Защита была проблемным место у бело-голубых ­— лишь четыре команды РПЛ пропустили больше, чем «Динамо».

Ранее Игорь Семшов посоветовал бывшему полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну вернуться обратно в Россию, поскольку испанский «Реал Сосьедад» оказался для футболиста нефартовой командой.