Семшов посоветовал Захаряну сделать шаг назад и вернуться в Россию

22-летний полузащитник никак не может оправиться от череды травм, которые преследуют его в испанском клубе. 18 января представитель футболиста сообщил об очередной травме Захаряна.

«Можно задуматься о смене команды, потому что, возможно, «Реал Сосьедад» — нефартовая команда для Арсена. Нужно что-то менять, мы видим, что он даже полноценного сезона не может провести», — сказал Семшов

Он отметил, что иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом два вперед. Семшов предложил Захаряну вернуться в Россию, обрести прежние кондиции, а затем вновь уехать в сильный европейский чемпионат.

«Реал Сосьедад» приобрел Захаряна летом 2023 года у московского «Динамо» за €13 млн. За два с половиной сезона футболист провел 60 матчей за испанский клуб во всех турнирах, забив три мяча и отдав три передачи. В нынешнем сезоне на его счету 16 игр и один гол.

