«Динамо» может наказать вратаря Лунева за употребление жевательного табака
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: клуб может наказать вратаря Лунева
Фото: [ФК «Динамо»]
Московское «Динамо» рассмотрит эпизод с вратарем команды Андреем Луневым и может принять дисциплинарные меры, рассказал генеральный директор клуба Павел Пивоваров.
Голкипер сборной России наблюдал матч «Динамо» с ЦСКА (1:3) с трибуны. Он пропускал игру по медицинским показателям. В трансляцию попал эпизод, где футболист употребляет, предположительно, жевательный табак.
«Мы обязательно разберемся в ситуации, посмотрим видео и обсудим это с самим Андреем. Если есть основание для принятия дисциплинарных мер, они будут приняты», — подчеркнул Пивоваров.
33-летний Лунев пришел в «Динамо» летом 2024 года. До этого голкипер выступал за «Уфу», «Зенит», немецкий «Байер» и азербайджанский «Карабах».
«Динамо» неудачно начало сезон в РПЛ, набрав лишь пять очков в пяти матчах. В двух последних играх чемпионата и Кубка России бело-голубые пропустили семь мячей.