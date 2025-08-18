«Динамо» может наказать вратаря Лунева за употребление жевательного табака

Московское «Динамо» рассмотрит эпизод с вратарем команды Андреем Луневым и может принять дисциплинарные меры, рассказал генеральный директор клуба Павел Пивоваров.

Голкипер сборной России наблюдал матч «Динамо» с ЦСКА (1:3) с трибуны. Он пропускал игру по медицинским показателям. В трансляцию попал эпизод, где футболист употребляет, предположительно, жевательный табак.

«Мы обязательно разберемся в ситуации, посмотрим видео и обсудим это с самим Андреем. Если есть основание для принятия дисциплинарных мер, они будут приняты», — подчеркнул Пивоваров.

33-летний Лунев пришел в «Динамо» летом 2024 года. До этого голкипер выступал за «Уфу», «Зенит», немецкий «Байер» и азербайджанский «Карабах».

«Динамо» неудачно начало сезон в РПЛ, набрав лишь пять очков в пяти матчах. В двух последних играх чемпионата и Кубка России бело-голубые пропустили семь мячей.