«Динамо» наказало вингера Бабаева за желание перейти в «Спартак»

«Динамо» отправится на сборы в ОАЭ без вингера Ульви Бабаева, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

Кроме того, 21-летнего футболиста удалили из командного чата. Все из-за того, что Бабаев решил принять предложение перейти в «Спартак».

До конца контракта с «Динамо» у Бабаева остается менее полугода, поэтому он имеет право вести переговоры и заключать соглашения с другими клубами, которые вступят в силу с 1 июля 2026 года.

В конце декабря о переходе Бабаева в «Спартак» сообщал инсайдер Иван Карпов. По его данным, контракт с красно-белыми будет заключен на четыре года, стороны прорабатывают последние детали соглашения. Как отмечал Карпов, остается один вопрос: уйдет Бабаев зимой за некоторую компенсацию или летом свободным агентом.

В нынешнем сезоне Бабаев провел 15 матчей за «Динамо» в чемпионате и Кубке России, в которых забил пять мячей.

Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин на встрече с командой сказал Бабаеву, чтобы тот даже не думал о переходе в «Спартак».