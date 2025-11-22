Степашин запретил молодому футболисту «Динамо» переходить в «Спартак»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин на встрече с командой обратился к 21-летнему футболисту Ульви Бабаеву на фоне слухов об интересе к нему «Спартака».

«Так, а где у нас Бабаев? Никакого «Спартака»! У нас был такой Ташаев, ушел в «Спартак» — и все. Понял меня?» — сказал Степашин.

Александр Ташаев перешел в «Спартак» из «Динамо» в 2018 году. Он провел за красно-белых в общей сложности 28 матчей, позже выступал за «Рубин», «Ротор» и «Аланию», а в возрасте 29 лет завершил карьеру.

Вингер «Динамо» Ульви Бабаев провел в нынешнем сезоне 12 матчей в чемпионате и Кубке России и забил пять мячей. Инсайдер Иван Карпов сообщил об интересе «Спартака» к футболисту, но подчеркнул, что он носит предварительный характер.